Hava sıcaklıkları 6 dereceye kadar artacak

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayı, Marmara’nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 6 DERECEYE KADAR ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Trakya’da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

Ankara: Az bulutlu ve açık 15

İstanbul: Az bulutlu 16

İzmir: Az bulutlu ve açık 22

Adana: Az bulutlu ve açık 21

Antalya: Az bulutlu ve açık 22

Samsun: Parçalı bulutlu 13

Trabzon: Parçalı bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 17