Hava sıcaklıkları 6 dereceye kadar artacak

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayı, Marmara’nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI 6 DERECEYE KADAR ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Trakya’da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI
Ankara: Az bulutlu ve açık 15
İstanbul: Az bulutlu 16
İzmir: Az bulutlu ve açık 22
Adana: Az bulutlu ve açık 21
Antalya: Az bulutlu ve açık 22
Samsun: Parçalı bulutlu 13
Trabzon: Parçalı bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 17