taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Hava sıcaklıkları artarak, normallerin üzerine çıkacak

Yurt genelinde bunaltan sıcaklar yaşanırken Meteoroloji'den kötü bir haber geldi.

08.07.2017 - 14:21
  1. Haberler
  2. Gündem

Hava sıcaklıkları artarak, normallerin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ve cuma gününe kadar kuzeydoğu kesimler dışında yurt genelinde önemli bir yağış beklenmediğini açıkladı.

Önümüzdeki 5 günde yurt genelinde hava sıcaklıkları şöyle olacak;

PAZAR

Hava sıcaklıkları artarak, normallerin üzerine çıkacak

PAZARTESİ

Hava sıcaklıkları artarak, normallerin üzerine çıkacak

SALI

Hava sıcaklıkları artarak, normallerin üzerine çıkacak

ÇARŞAMBA

Hava sıcaklıkları artarak, normallerin üzerine çıkacak

PERŞEMBE

Hava sıcaklıkları artarak, normallerin üzerine çıkacak

Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın batı kesimlerden başlayarak artacağının ve hafta başından itibaren Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İSTANBUL'DA 30-33, ANKARA'DA 32-36 DERECE

Meteoroloji'nin tahmin raporunda, hava sıcaklıklarının; Ankara'da 32-36, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39, Aydın'da 41-43, Antalya'da 39-42, Adana'da 38-40, Zonguldak ve Samsun'da 26-28, Trabzon'da 24-27, Erzurum'da 29-31, Diyarbakır'da 40-42 dereceler civarında seyredeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ayrıca önümüzdeki hafta yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arası güneş ışınlarına direkt maruz kalınmaması konusunda uyarı yapıldı.

İlginizi Çekebilir
Mersin'de ByLock kullanan 22 kişi gözaltında
İl merkezinde düzenlenen operasyonlar kapsamında adreslerinde bulunamayan 7 kişi her yerde aranıyor.
Siirt'te terör operasyonu
Siirt'te terör örgütü için düzenlenen operasyonlar sürüyor.
Başbakan Yıldırım kontrollü darbe söylemini eleştirdi
Yıldırım, Türkiye'nin gördüğü en büyük ihanete kontrollü darbe denmesinin, destansı mücadele ile alay etmek olduğunu söyledi.
Terör örgütünün Herekol Dağı yapılanması çökertildi
Siirt'te düzenlenen bir operasyonda, yakalanan bir teröristin ifadesiyle PKK terör örgütüne ait büyük bir cephanelik imha edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan ile Trump'ın samimi pozu

Erdoğan ile Trump'ın samimi pozu

200
Aziz Yıldırım'ın Yunanistan tatili başlamadan bitti

Aziz Yıldırım'ın Yunanistan tatili başlamadan bitti

187
Hamburg'da marketler yağmalanıyor

Hamburg'da marketler yağmalanıyor

161
Aysel Tuğluk'un avukatları savcıyı kızdırdı

Aysel Tuğluk'un avukatları savcıyı kızdırdı

41
Manchester United Lukaku'yu transfer etti

Manchester United Lukaku'yu transfer etti

9
Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

182
Flash Tv sunucusu Gökhan Taşkın arkadaşını vurdu

Flash Tv sunucusu Gökhan Taşkın arkadaşını vurdu

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM