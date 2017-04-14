Havaalanlarında yüzlerce dolar unutuldu

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), 2016 yılında ülke genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin verileri yayınladı.

867 BİN 812 DOLAR

Buna göre, ülkedeki havaalanlarını kullanan yolcular, TSA güvenlik kontrolleri sırasında 867 bin 812 ABD doları tutarında bozuk parayı unutarak geçti.

En fazla bozuk para unutulan havaalanlarının başında 70 bin 615 dolar ile New York'taki JFK geliyor. LAX Los Angeles Uluslararası Havalimanı 44 bin 812 dolar ile ikinci, DFW Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı da 42 bin 305 dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

KAYIT ALTINA ALINIYOR

Unutulan eşyaların sahiplerine iade edilmesi için tüm çabanın gösterildiğini vurgulayan TSA yetkilileri, buna rağmen sahibi bulunamayan bozuklukların kayıt altına alındığını açıkladı.

PARALAR SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ İÇİN KULLANILIYOR

Kayıt altına alınan bozuk paraların oluşturulan fona aktarılmak üzere TSA Finans Servisine teslim edildiğini bildiren yetkililer, fonun ise 2005 yılında ABD Kongresi tarafından verilen yetki çerçevesinde "sivil havacılık güvenliği" için kullanıldığını duyurdu.

ABD'de her yıl giderek artan unutulan bozuk para miktarı 2015 yılında yaklaşık 765 bin dolar, 2014'te ise 675 bin dolar olarak açıklanmıştı. "Bonkör" ya da "unutkan" yolcuların ülke genelindeki havaalanlarında 2008-2016 yıllarında bıraktığı bozuklukların miktarı ise 5,8 milyon doları geçti.