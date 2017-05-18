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Hayati Yazıcı: AK Parti genel başkan vekilliği geliyor

Yazıcı, Ak Parti kongresinde pazar günü tüzük değişikliğine gidileceğini açıkladı.

18.05.2017 - 11:06
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AK Parti, 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında tüzük değişikliği için toplandı.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in haberine göre; Toplantı öncesi soruları yanıtlayan Hayati Yazıcı, tüzük değişikliği ile genel başkan vekilliği ihdas edileceğini söyledi. Değişiklik Başbakan Binali Yıldırım için getirildi.

YILDIRIM GENEL BAŞKAN VEKİLİ OLACAK

Böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan seçilmesiyle beraber, Başbakan Binali Yıldırım da "Genel Başkan Vekili" olacak.

Kongrede tek aday olarak yer alacak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üç yıl sonra genel başkan olarak partisine dönecek.

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