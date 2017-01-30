Hayır cephesinde PKK'lılar da var

Ağrı’da dondurucu soğuklar nedeniyle havalimanının duvarları bile buz tutarken, kimi vatandaşlar araçlarını battaniyeye sardı

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West sendromu hakkında bilinmesi gerekenler

Çocuklarda görülen, epilepsi nöbeti geçirme ve kasılma şeklinde belirti gösteren west sendromu neden olur, nasıl tedavi edilir?