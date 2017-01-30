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Hayır cephesinde PKK'lılar da var

Bağcılar'da 'hayır' kampanyasına başlayan HDP'liler, salonda teröristlerin fotoğraflarını da kullandı.

30.01.2017 - 09:40
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Hayır cephesinde PKK'lılar da var

AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçen anayasa değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını bekliyor.

CHP KİMİN YANINDA

'Hayır' blokunu oluşturan CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, 'hayır' için harekete geçti.

HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, partisinin teşkilatı ile Bağcılar'da bir araya geldi.

PKK'LI TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFLARI ASILDI

HDP'li vekilin Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda, 'hayır' kampanyasının başlatıldığı salonda PKK'lı teröristlerin fotoğraflarına da yer verildiği görüldü.

Hayır cephesinde PKK'lılar da var

Hayır cephesinde PKK'lılar da var

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