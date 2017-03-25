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Hayırcılar çocukları sahaya sürdü

18 yaşındaki gençten milletvekili olmaz diyenler 5 yaşındaki çocuğa bildiri dağıttırıyor.

25.03.2017 - 10:47
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Hayırcılar çocukları sahaya sürdü

Türkiye, 16 Nisan'da yapılacak referanduma hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişikliği paketi içerisinde, seçilme yaşının 18'e düşürülmesi de yer alıyor.

ÇOCUKLARI SİYASETE ALET ETTİLER

Anayasa değişikliği paketine karşı çıkarak '18 yaşındaki gençten vekil olmaz' diyenler, referandum çalışmalarında çocukları öne çıkarmaya başladı.

HAYIR BİLDİRİSİ DAĞITTI

16 Nisan çalışmaları kapsamında çekilen bir fotoğrafta, arkadaşlarıyla parkta oyun oynaması gereken 5 yaşlarında küçük bir çocuğun 'hayır' bildirisi dağıttığı görülüyor.

Hayırcılar çocukları sahaya sürdü

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