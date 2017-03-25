Hayırcılar çocukları sahaya sürdü

Beşiktaş'ta sakatlandıktan sonra bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Rhodolfo ve Atınç Nukan'la yolların ayrılacağı öğrenildi.

Sakarya'da polisleri olağanüstü durumlarda en kısa sürede toplamak amacıyla 1150 polis 'Güven 54' isimli tatbikatta bir araya geldi.

6

David Rockefeller'ın hayat hikayesi

Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan David David Rockefeller, 6 kez kalp nakli yaptırmıştı.