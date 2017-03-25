Hayırcılar çocukları sahaya sürdü

Türkiye, 16 Nisan'da yapılacak referanduma hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişikliği paketi içerisinde, seçilme yaşının 18'e düşürülmesi de yer alıyor.
ÇOCUKLARI SİYASETE ALET ETTİLER
Anayasa değişikliği paketine karşı çıkarak '18 yaşındaki gençten vekil olmaz' diyenler, referandum çalışmalarında çocukları öne çıkarmaya başladı.
HAYIR BİLDİRİSİ DAĞITTI
16 Nisan çalışmaları kapsamında çekilen bir fotoğrafta, arkadaşlarıyla parkta oyun oynaması gereken 5 yaşlarında küçük bir çocuğun 'hayır' bildirisi dağıttığı görülüyor.