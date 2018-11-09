taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4617
Euro
6.19585
Altın
1219.32
Borsa
93506.22
Gram Altın
214.308

Hayranları ABD seçim sonuçları için Beyonce’yi suçladı

Beyonce’nin hayranları, ABD ara seçimlerinde Demokrat Parti adayı Beto O’Rourke’nin senatoya girememesinden ünlü şarkıcıyı sorumlu tutarak eleştirdi.

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 09:47..
  1. Haberler
  2. Magazin

Hayranları ABD seçim sonuçları için Beyonce’yi suçladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce’nin hayranları, ABD’de dün yapılan ara seçimlerde Demokrat Parti adayı Beto O’Rourke’ye karşı Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Ted Cruz’un kazanmasından şarkıcıyı sorumlu tuttu.

Amerikalı şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, taktığı şapkayla hayranlarını O’Rourke’ye oy vermeye çağırmıştı.

"GÜCÜMÜZÜ KULLANALIM"

Beyonce, 119 milyonluk takipçisine, “Oy vermeden hayal kırıklığımızı dile getiremeyiz, yanlışlardan şikayet edemeyiz, doğru olanı yapmak için gücümüzü kullanmalıyız” diye seslendikten sonra, “Size ihtiyacımız var” demişti.

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Beyonce-FOTO GALERİ

Ancak hayranları, Beto O’Rourke’nin Ted Cruz’a karşı senato seçimini kaybetmesinden dolayı Beyonce’yi geç kalmakla ve yeterince büyük bir çaba içine girmemekle suçladı.

Hayranları, “Etkili bir sesin var ve sen çağrı yapmak için neden seçim gününü bekliyorsun” benzeri yorumlar yaptı.

Cruz yüzde 50,9 oy alırken O’Rourke’s yüzde 48,3’te kaldı.

Hayranları ABD seçim sonuçları için Beyonce’yi suçladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanlığı atama kararları

Cumhurbaşkanlığı atama kararları

27
Yurt dışından getirilen telefondan alınan harç zamlandı

Yurt dışından getirilen telefondan alınan harç zamlandı

363
Çipras: Türkiye Akdeniz'de karar vermeli

Çipras: Türkiye Akdeniz'de karar vermeli

75
ABD’den Rusya’ya yeni yaptırımlar

ABD’den Rusya’ya yeni yaptırımlar

8
Aslanların kovaladığı yüzlerce bufalo nehirde boğuldu

Aslanların kovaladığı yüzlerce bufalo nehirde boğuldu

16
AİHM'e saldıran PKK yandaşlarına hapis cezası

AİHM'e saldıran PKK yandaşlarına hapis cezası

47
Kaşıkçı’nın nişanlısı: Medine’ye defin edilmek isterdi

Kaşıkçı’nın nişanlısı: Medine’ye defin edilmek isterdi

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM