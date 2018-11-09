Hayranları ABD seçim sonuçları için Beyonce’yi suçladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce’nin hayranları, ABD’de dün yapılan ara seçimlerde Demokrat Parti adayı Beto O’Rourke’ye karşı Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Ted Cruz’un kazanmasından şarkıcıyı sorumlu tuttu.

Amerikalı şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, taktığı şapkayla hayranlarını O’Rourke’ye oy vermeye çağırmıştı.

"GÜCÜMÜZÜ KULLANALIM"

Beyonce, 119 milyonluk takipçisine, “Oy vermeden hayal kırıklığımızı dile getiremeyiz, yanlışlardan şikayet edemeyiz, doğru olanı yapmak için gücümüzü kullanmalıyız” diye seslendikten sonra, “Size ihtiyacımız var” demişti.

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Beyonce-FOTO GALERİ

Ancak hayranları, Beto O’Rourke’nin Ted Cruz’a karşı senato seçimini kaybetmesinden dolayı Beyonce’yi geç kalmakla ve yeterince büyük bir çaba içine girmemekle suçladı.

Hayranları, “Etkili bir sesin var ve sen çağrı yapmak için neden seçim gününü bekliyorsun” benzeri yorumlar yaptı.

Cruz yüzde 50,9 oy alırken O’Rourke’s yüzde 48,3’te kaldı.