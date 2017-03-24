Hayvan istismarcılığına 1 yıl hapis cezası

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AK Parti'den Şeyh Sait'li pankarta açıklama

Diyarbakır'da asılan ve "Her Evet Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir fatihadır" yazılı pankartın AK Parti ile bir ilgisi bulunmadığı belirtildi.