Hayvan istismarcılığına 1 yıl hapis cezası

Ales Ağır Ceza Mahkemesi önünde dün başlayan duruşmada, çok sayıda polis ekibi görev aldı.
Şubat 2016'da yayınlanan şok görüntüler duruşmada izlendi. Hayvanlara uyguladığı zulümden yargılanan Marc Soulier'ın duruşmada ifadelerine yer verildi.
''BASKI ALTINA ALDILAR''
24 yaşındaki Marc Soulier, "Çabuk öğrenmen gerekiyor. Hemen öldürmen gerekiyor denilerek beni baskı altına aldılar." ifadelerini kullandı.
Büyükbaş bir hayvana ayağı ile tekme atmaktan suçlanan bir başka çalışan Gilles Esteve ifadesinde, "Bizim işimiz tehlikeli bir iştir." dedi.
Mahkeme, kesimhane çalışanlarına hayvan istismarcılığından 1 yıl hapis cezası verdi.