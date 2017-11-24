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Hayvansever Süreyya Yalçın kürk giydi

Hayvan sevgisiyle bilinen ünlü ikoncan Süreyya Yalçın, iş şıklığa gelince yan çizdi.

24.11.2017 - 11:40
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Köpeklerinin konforu için hiçbir masraftan kaçınmayıp hayvanseverliğini gözler önüne seren Yalçın, dün instagram'da paylaştığı kareyle görenleri şaşırttı.Hayvansever Süreyya Yalçın kürk giydi

KÜRK GİYDİ

Darıca'da merhum babasından yadigar kalan bir hayvanat bahçesi dahi olan sosyetik güzel, eşi Ozan Baran'la geçtiğimiz yıllarda çıktığı İsviçre tatilinde kürküyle çektirdiği fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca olay yarattı. Vizon kürküyle eşinin objektifine poz veren Yalçın, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Çantasında da kürk tercih eden Süreyya Yalçın'a "Bu nasıl hayvanseverlik?" yorumları geldi.

Toplam değeri yaklaşık 350 bin TL olan kürkü ve çantasıyla havasını atan Süreyya Yalçın'dan daha bir açıklama gelmedi.

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