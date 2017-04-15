Hazal Kaya ekranlara geri dönüyor

Bir sinema filmiyle hayranlarının karşısına çıkan Hazal Kaya, yeni sezonda bir dizi projesiyle ekrana döneceğini açıkladı.
"REYTİNG KORKUM YOK"
Televizyonda reyting kaygısı yaşamadığını belirten güzel oyuncu, "Reyting kaygısı yaşarsam işime konsantre olamam, bu yüzden reyting korkum yok." diye konuştu.
SETLERİ BIRAKIP, KENDİNİ MUTFAĞA VERMİŞTİ
Diğer yandan en son Maral dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan fakat hayal kırıklığına uğrayan Hazal Kaya, yeni sezonda dinlenme kararı alıp kendini mutfağa vermişti.