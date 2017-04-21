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HDP de referandum sonuçlarını AİHM'e taşıyor

Baydemir Referandum sonuçlarının 'meşru' olmadığını söyleyerek, YSK'nın itirazlarını reddinin ardından AYM ve AİHM'e gideceklerini söyledi.

21.04.2017 - 14:39
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HDP de referandum sonuçlarını AİHM'e taşıyor

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HDP, CHP ve Vatan Partisi, mühürsüz oy pusulası ve zarflarının YSK tarafından geçerli sayılması kararının referandum sonuçlarına şaibe düşürdüğünü söyleyerek, referandumun iptali için başvurmuş ancak YSK bu başvuruları reddetmişti.

"AYM VE AİHM'E GİDECEĞİZ"

Osman Baydemir, HDP genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında YSK'nın reddinin ardından HDP'nin hangi hukuk yollarına başvuracağının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"YSK'nın hukuksuz kararının ardından ikinci aşama AYM'ye ve AİHM'e gitmektir. Bunlardan etkin bir sonuç alınacak anlamı çıkmamalıdır. Ancak kayıtlara geçmesi, tarihe not düşülmesi açısından da bu mekanizmalara başvuracağız."

"UMUTSUZLUK YOK"

Baydemir, CHP'nin Meclis'ten çekilmeyi değerlendirdiğini hatırlatılarak HDP'nin de bunu değerlendirip değerlendirmediğinin sorulmasına karşılık "Umutsuzluk yok, tam tersine umutlanmamız için yeteri kadar nedenimiz var, hayır veren milyonlar var, yeter ki ortak paydalarda buluşalım" dedi.

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