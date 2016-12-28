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HDP'li Aysel Tuğluk tutuklandı

HDP Eş Genel Başkan yardımcısı Aysel Tuğluk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

28.12.2016 - 20:13
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HDP'li Aysel Tuğluk tutuklandı

HDP'li Aysel Tuğluk tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından gözaltına alınan aralarında Tuğluk'un da bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan Tuğluk ve 4 şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

DİĞER 4 ŞÜPHELİNİN SORGULARI SÜRÜYOR

Mahkeme, Tuğluk'un "Silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer 4 şüphelinin ise mahkemedeki sorguları sürüyor.

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