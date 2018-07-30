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HDP, PKK operasyonlarının karşısında

CHP'nin oylarıyla Meclis'e taşınan HDP'nin militan vekilleri, Türk askerinin geri çekilmesini isteyecek kadar küstahlaştı.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 08:11..
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HDP, PKK operasyonlarının karşısında

Türk Silahlı Kuvvetleri, yaz/kış demeden terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlar düzenlemeye başladı.

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı ağır darbeler vurulurken, 24 Haziran seçimleri örgüte umut ışığı doğurdu.

CHP'NİN ESERİ

CHP tarafından yapılan hesaplamalarda emanet oylar HDP'ye gitti.

Doğu'da oy kaybeden HDP, Batı'da CHP'den gelen oylarlar barajı aşıp Meclis'e girdi.

Meclis'e girer girmez kirli yüzünü gösteren HDP'li vekiller, PKK'lı teröristlerin tabutlarını omuzlamaya başladı.

TERÖR SÖZCÜSÜ BUNLAR

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de küstah bir açıklama yaparak PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlarda geri adım atılmasını istedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan orman yangınını bahane olarak gösteren Temelli, Türk askerini suçladı.

Oysa, gerçek başka.

Bölgede, Mehmetçik'ten kaçmaya çalışan PKK'lı teröristler ağaçları ateşe veriyor...

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