HDP, PKK operasyonlarının karşısında

Arsev Eraslan: Ay'a gitmek çok boş bir şey

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Malezya halkı dış borcu ödemek için bağış yaptı

252 milyar dolar dış borcu bulunan Malezya için kendi halkı kampanya başlattı. Ümit Fonu'na bağış yapan halk, 41 milyon dolar topladı.