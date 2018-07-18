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HDP: Vekillerimizle gurur duyuyoruz

HDP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Camcı, milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında başlatılan operasyona tepki gösterdi.

DHA | 18.07.2018 - 14:31..
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HDP: Vekillerimizle gurur duyuyoruz

HDP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Camcı, Eren Bülbül'ü şehit eden terör örgütü PKK'nın Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katılan HDP milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin basın açıklaması yaptı.

HDP: Vekillerimizle gurur duyuyoruz VİDEO

Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları'nın da katıldığı açıklamada konuşan İl Başkanı Şerif Camcı, şöyle konuştu:

"HALKIMIZIN REALİTESİNE VE GEREKLERİNE UYGUN HAREKET EDİYORLAR"

"Bu halk, kendi taleplerinin onurlu mücadelesini yürütüyor. Bu halkı siz, bu tür yaklaşımlarla engelleyemediniz, bundan sonra da engellemeyeceksiniz. Milletvekillerimiz Remzi Tosun ve Musa Farisoğulları bu halkın realitesine uygun siyasal mücadelelerini yürütüyorlar. Siz istediğiniz kadar kriminalize edin, adli birer suçlu gibi kamuoyuna algı yaratmaya çalışın. Vekillerimiz halkımızın realitesine ve gereklerine uygun hareket ediyorlar.

HDP: Vekillerimizle gurur duyuyoruz

"GURUR DUYUYORUZ"

HDP Diyarbakır il örgütü olarak bir kez daha ilan ediyoruz, biz milletvekillerimiz Remziye Tosun ve Musa Farisoğlulları ile gurur duyuyoruz. Onlar, bu halkın kendilerine oy verirken beklentilerinin ne olduğunu çok iyi bilen milletvekillerimizdir. Halkımızın seçilmiş temsilcileridir ve biz de onların yanında birlikte bu mücadeleyi yürütmenin sözünü veriyoruz."

HDP: Vekillerimizle gurur duyuyoruz



HDP: Vekillerimizle gurur duyuyoruz



HDP: Vekillerimizle gurur duyuyoruz

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