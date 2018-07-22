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HDP vicdani ret istiyor

Kandil'in partisi HDP'nin Meclis'ten geçecek bedelli askerlik yasasıyla ilgili görüşü şaşırtmadı.

Haber Merkezi | 22.07.2018 - 09:36..
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HDP vicdani ret istiyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Meclis'ten geçecek olan torba yasayla çıkarılacak bedelli askerlik konusunda görüş bildirdi.

MECLİS'TEN GEÇECEK OLAN YASAYA KARŞI

Kandil'in sözcülüğünü yapan parti tabii ki askere gitmenin zorunlu olmamasından yana. Terörle mücadele yasasına karşı çıkan HDP Meclis'te oylanacak olan bedelli askerlik yasasına da karşı çıktı.

"VİCDANİ RET HAKKI TANINMALI"

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, bedelli askerlik hakkında "Doğru çözüm, zorunlu askerliği kaldırıp vicdani ret hakkını tanımaktır" dedi.

Yasaya diğer partiler bazı konularda değişiklik talep etseler de destek veriyorlar.

HDP vicdani ret istiyor

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