HDP'den açlık grevi başvurusu

HDP'li milletvekilleri cezaevlerinde 15 Şubat 2017'de başlayan süresiz-dönüşümsüz açlık grevlerinde endişe verici bir sürece girildiğini ifade ederek, Adalet Bakanlığı ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na başvurdu.

ACİLEN İNCELENMELİ

HDP'liler sürecin acilen incelemeye alınmasını ve ölüm habelerinin alınmadan gerekli adımların atılmasını talep etti.

DEMİRTAŞ VE ZEYDAN DA AÇLIK GREVİNDE

Birçok cezaevinde terör suçundan tutuklu bulananların başlattığı açlık grevine son olarak HDP'li Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan da katılmıştı.