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HDP'li belediye PKK'lılara ekmek gönderdi

Terör soruşturmasında ifade veren Z.Y., belediyenin emriyle Tendürek Dağı'ndaki PKK'lı teröristlere ekmek gönderildiğini itiraf etti.

20.06.2017 - 11:20
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HDP'li belediye PKK'lılara ekmek gönderdi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Kasım 2016'da AK Parti Muradiye İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen bombalı saldırı ve ilçede terör örgütüne yardım ettikleri gerekçesiyle 20 kişi hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

İddianamede, güvenlik güçlerinin ihbar üzerine sanıklardan Z.Y'nin evine operasyon düzenlediği, evdeki aramada 2 kalaşnikof silah, buna ait şarjör ile mermiler, 2 el bombası ve örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.

AK PARTİ BİNASINA SALDIRAN İSİMLER

İddianamede, sanıklar Z.Y, Y.A. ve E.D'nin AK Parti ilçe başkanlığı binasına yönelik saldırıya katıldıklarının anlaşıldığına yer verilerek, bu nedenle ilgili sevk maddelerince cezalandırılmaları talep edildi.

350-400 EKMEK GÖNDERİLDİ

Sanıklardan Z.Y. ifadesinde, eski ilçe belediye başkanı Tunç'un terör örgütünün isteği doğrultusunda kendisini işe aldığını, belediye fırınından talimatıyla haftada 350-400 ekmeğin Tendürek Dağı'ndaki teröristlere gönderildiğini anlattı.

"BAŞKANIN HABERİ VAR"

İddianamede, Z.Y'nin belediyeye ait ekmek fırınında günde 5 bin ekmek çıkarılmasına rağmen hesap defterine 4 bin 600-4 bin 650 olarak yazıldığını, bunun nedenini sorduğu sanıklardan M.Y'nin kendisine "Tendürek'e gidiyor, başkanın da haberi var, sen işini yap, fazla kurcalama." dediği aktarıldı.

BELEDİYE FIRININDAN HER GÜN EKMEK ÇIKARILDI

Ayrıca Muradiye HDP ilçe yöneticilerinden sanık C.G'nin de 2-3 günde bir belediye fırınına giderek 150-200 ekmek aldığı, ekmekleri nereye götürdüğünü soranlara da "Sana ne." diye cevap verdiği kaydedilen iddianamede, bazı sanıkların da Tendürek Dağı'nda "canlı kalkan" eylemi yaparak teröristlere yardım ettikleri belirtildi.

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