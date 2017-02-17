HDP'li Ferhat Encü tutuklandı

Avukatlarının yaptığı başvuru üzerine 2 gün önce tahliye edilen HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, bugün Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda yeniden gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri iki ayrı davadan tutuklu yargılanan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü için Diyarbakır ve Şırnak'taki mahkemeler tahliye kararı vermişti. Encü, 15 Şubat'ta Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden çıkmıştı.

YENİDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına yaptığı itiraz üzerine Şırnak 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Encü hakkında yakalama kararı çıkardı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Tahliyesinden iki gün sonra İstanbul'dan uçakla Şırnak'a inen Ferhat Encü, Şerefattin Elçi Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye götürülmüştü.