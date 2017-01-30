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HDP'li İdris Baluken tahliye edildi

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ilk duruşmada serbest bırakıldı.

30.01.2017 - 15:04
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HDP'li İdris Baluken tahliye edildi

BİNGÖL Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında açılan soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Diyarbakır'da yargılandığı ilk duruşmada tahliye oldu.

SAVUNMA YAPTI

Geçen 4 Kasım'da tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in yargılanmasına Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün başlandı. HDP Milletvekilleri ve avukatların hazır bulunduğu duruşmaya Baluken, tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla katılarak savunma yaptı.

MİLLETVEKİLİ OLMASI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Kararına açıklayan mahkeme, Baluken'in adli kontrol kararı ile tahliyesine karar verdi. Mahkeme tahliye kararına, karartılacak delil olmaması, milletvekili olması ve Anayasa Mahkemesi'nin daha önce tutuklu vekillere ilişkin kararını gerekçe gösterdi.

İdris Baluken'in gözaltına alındığı anlar İZLE

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