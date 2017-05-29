Manchester'daki saldırının faili Salman Abedi'yle bağlantılı kişilere yönelik operasyon kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı.

İngiliz polisi saldırıyla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı

HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekillikleri düşürülüyor

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Bensu Soral zayıflamak isterken hastalandı

‘İçerde’ dizisine geçtiğimiz günlerde veda eden Bensu Soral (26) yeteneği kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor