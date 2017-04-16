HDP'li vekiller oylarını kullandı

Sinan Caddesinde bulunan Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ Ortaokuluna gelen, HDP parti sözcüsü Osman Baydemir, kadın meclisi sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Cumhurbaşkanlığı sistemini ön gören anayasa değişikliği için yapılan referandumda oy kullandı. Okul içinde ve çevresinde polis tarafından güvenlik önlemleri alınırken, salon görevlileri vekillerin oy kullanmadan önce cep telefonlarını masaya bırakmalarını istedi.

BAYDEMİR KONUŞTU

Oy kullanımının ardından Parti Sözcüsü Osman Baydemir, “Hayırlara vesile olsun ve yeni bir kapının açılmasına vesile olsun. Sonuç itibari ile demokrasi, özgürlükler, memleket kazansın. Onurlu bir barışa giden yolun kapıları açılsın. Bugün sandığa giden milletin iradesi her ne ise sandıktan çıkan ve kayıtlara geçen irade de o olsun. Bu gün en ufak bir çatışmanın yaşanmadığı bir gün olsun. Şiddetsiz ve hilesiz bir gün olsun. Netice itibari ile bu ülkenin hayra, güzelliklere ve yeni bir sayfanın açılmasına ihtiyacı var. bugün sandık başına gitmek oy kullanmak ne kadar mühimse sandığa giren iradenin eksiksiz korunması da en az bu kadar önemlidir.” diye konuştu.