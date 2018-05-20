Rıhtım'da kurulan HDP'nin seçim standı önünde toplanan bir grup genç, partinin terör örgütüyle ilişkisini protesto etmek amacıyla, Türk bayrakları ile İstiklal Marşı'nı okudular.

Bunun üzerine bazı HDP'liler, öfkeli bir şekilde gençlerin üzerine yürürken, araya giren vatandaşlar gerginliği önledi.

TÜRKİYE PARTİSİ, İSTİKLAL MARŞI'NDAN RAHATSIZ OLUR MU

Türkiye partisi olduğu iddiasında bulunan, buna karşın 6-7 Ekim olaylarını kışkırtarak ve TBMM çatısı altında terör örgütünün marşını dillendiren bir partinin temsilcilerinin, yaşadıkları ülkenin bayrağı ve marşına karşı duydukları "samimi duygular" bir kez daha gün yüzüne çıktı.

HDP'liler İstiklar Marşı okuyan gençlerin üzerine yürüdü