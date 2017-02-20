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HDP'lilerin Nusaybin'de katliam var yalanı

HDP'lilerin katliam yapıldığını söylediği Nusaybin'de, askerler halkın ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapıyor.

20.02.2017 - 09:54
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HDP'lilerin Nusaybin'de katliam var yalanı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ölü ele geçirilen iki teröristten biri olan Behzat kod adlı teröristin, PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’ın sağ kolu olduğu belirlenmişti.

KATLİAM YALANI

Terör örgütü PKK'ya karşı vurulan büyük darbelerden sonra harekete geçen örgütün siyasi kanadı HDP, bölgede katliam yapıldığı yalanlarını ortaya atmaya başladı.

HDP'lilerin Nusaybin'de katliam var yalanı

MEHMETÇİK HALKIN YANINDA

Ancak; bölgede terör örgütü PKK'ya karşı büyük darbeler vuran Mehmetçik, terör mağduru vatandaşların evlerine kadar giderek ihtiyaçlarını karşılıyor.

HDP'lilerin Nusaybin'de katliam var yalanı

HDP'lilerin Nusaybin'de katliam var yalanı

HDP'lilerin Nusaybin'de katliam var yalanı

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