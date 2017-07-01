HDP'nin adalet yürüyüşü kararı: Eş başkanlar için adalet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" on yedinci gününde.

HDP KARARINI VERDİ

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre; HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yürüyüşe Kandıra Cezaevi önünden Ahmet Türk, Mithat Sancar, Celal Doğan gibi isimlerden oluşan heyetle; İstanbul'da düzenlenecek büyük mitinge ise kitlesel olarak katılma kararı alındı.

"EŞ BAŞKANLAR İÇİN ADALET"

Korteje katılanlar, parti bayrağı taşımayacak ancak ellerinde "Eş başkanlar için adalet" dövizleriyle yürüyecekler.