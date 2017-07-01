taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.440
USD
3,5207
EURO
4,0227
ALTIN
140,54
PETR
48,9700

HDP'nin adalet yürüyüşü kararı: Eş başkanlar için adalet

HDP, korteje "Eş başkanlar için adalet" dövizleriyle katılma kararı aldı.

01.07.2017 - 14:43
  1. Haberler
  2. Gündem
HDP'nin adalet yürüyüşü kararı: Eş başkanlar için adalet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" on yedinci gününde.

HDP'nin adalet yürüyüşü kararı: Eş başkanlar için adalet

HDP KARARINI VERDİ

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre; HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yürüyüşe Kandıra Cezaevi önünden Ahmet Türk, Mithat Sancar, Celal Doğan gibi isimlerden oluşan heyetle; İstanbul'da düzenlenecek büyük mitinge ise kitlesel olarak katılma kararı alındı.

"EŞ BAŞKANLAR İÇİN ADALET"

Korteje katılanlar, parti bayrağı taşımayacak ancak ellerinde "Eş başkanlar için adalet" dövizleriyle yürüyecekler.

İlginizi Çekebilir
Taksim'de asfaltta yumurta pişirdiler
Taksim'de, hava sıcaklığına dikkati çekmek isteyen esnaf, asfalt üzerinde yumurta pişirdi.
Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü eleştirdi
"Amacınızın adalet olduğuna kimseyi inandıramazsınız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.
Erdoğan: Bir MHP'ye bakın bir de CHP'ye
Cumhurbaşkanı Erdoğan adalet yürüyüşünün 17. gününde olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
Murat Bardakçı: Zeki Müren Amerikanvari stardır
Bardakçı Zeki Müren'in Türk Sanat Tarihi'ne etkisi ile ilgili "Türk müziğinin canına okudu" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni Meclis için yer aranıyor

Yeni Meclis için yer aranıyor

289
Gomis'in sözleşmesindeki özel madde

Gomis'in sözleşmesindeki özel madde

32
Rehin alınan çavuştan darbecilere zoom

Rehin alınan çavuştan darbecilere zoom

43
Hande Yener'in beach'inde hamburger 220 lira

Hande Yener'in beach'inde hamburger 220 lira

140
AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

140
Suudi prens ve prensesler Bodrum'da

Suudi prens ve prensesler Bodrum'da

178
Eşine dışkı yedirmek isteyen koca gözaltında 

Eşine dışkı yedirmek isteyen koca gözaltında 

271
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM