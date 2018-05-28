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HDP'nin seçim vaadi: Afrin geri alınacak

Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan Afrin, HDP'nin seçim beyannamesine girdi.

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 07:16..
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HDP'nin seçim vaadi: Afrin geri alınacak

HDP'nin seçim vaadi: Afrin geri alınacak

Amerika ve Avrupa'nın desteğiyle Türkiye'nin sınırına yuvalanan terör örgütlerine karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede oluşturulmak istenen terör koridorunun önünü kesti.

BÖLGE TERÖRİSTLERE MEZAR OLDU

Devlet kurma hayalleriyle bölge insanını katleden teröristler, Mehmetçik'in operasyonları karşısında adeta bozguna uğradı.

Bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan Suriyeliler de geri dönmeye başladı.

5 bine yakın PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların ardından Afrin, örgütün siyasi kanadı HDP'nin seçim beyannamesine girdi.

AFRİN GERİ ALINACAKMIŞ...

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin iktidara gelmesi durumunda Afrin'i geri alacaklarını söyledi.

Temelli, "24 Haziran'da bunları sandığa gömeceğiz. Afrinliler de evine dönecek. İşte 24 Haziran o yüzden çok önemli. Bu adaletsizliğe ancak biz son verebiliriz" şeklinde konuştu.

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