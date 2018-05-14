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HDP'nin seçim vaadi: Terörle mücadeleyi kaldıracağız

24 Haziran'da yapılacak olan seçimde terör suçundan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı aday gösteren HDP, seçim vaatlerini açıkladı.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 12:06..
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HDP'nin seçim vaadi: Terörle mücadeleyi kaldıracağız

TERÖRLE MÜCADELEYİ KALDIRACAĞIZ

HDP tarafından yayınlanan seçim bildirgesinde en dikkat çeken madde ise, "Milli Güvenlik Kurulu, Terörle Mücadele Kanunu gibi vesayetçi, darbe ürünü yapı ve düzenlemelerin kaldırılması için çalışacağız." oldu.

İŞTE HDP'NİN SEÇİM VAATLERİ

- Çocukların tırnağına bir zarar gelse kendimizi sorumlu göreceğimiz bir yönetim anlayışıyla çalışacağız.

- Kürtlerin sorunlarının barışçıl çözümünü, dağların da cezaevlerinin de boşalmasını ve anaların gözyaşlarının dinmesini sağlayacağız.

- Her gence aylık 500 TL yükleyeceğimiz Genç Kart vereceğiz.

- Başta cemevleri olmak üzere, Alevilerin bütün ibadet mekânlarını “ibadethane” olarak tanıyacak ve kamu güvencesi altına alacağız.

- Yoksullara; su, elektrik ve doğalgazı ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz hale getireceğiz.

- Asgari ücreti ve en düşük emekli gelirini 3000 TL yapacağız.

- Tüm işsizlere şartsız, süresiz olarak en az 1000 TL maaş bağlayacağız.

- Kamu emekçilerine 1000 TL zam yapacağız.

- 50.000 TL’ye kadar banka borçlarının faizlerini silerek yeniden yapılandıracağız.

- Tarım ve hayvancılıkta destekleri 2 katına çıkaracağız.

- Yolları, köprüleri ücretsiz yapacağız.

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