HDP'nin yerel seçim planı

Californiya eyaletinde silahlı bir saldırgan, eşi dahil 5 kişiyi öldürdü. Olay mahallinden kaçmaya çalışırken şerif yardımcısıyla karşılaşan saldırgan kendini vurarak intihar etti

Akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçmekte olan konteyner gemisi arıza yaptı.

Alman Katolik kiliselerindeki çocuk istismarlarının boyutunun bilinenden daha büyük olduğu bildirildi.

ABD'yi korkutan Florence kasırgası için tahliye emri verilenlerin sayısı 1,7 milyonu aştı. Acil Durum Yönetimi, söz konusu kasırga için Mike Tyson benzetmesi yaptı.

1 Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre sigara, alkol ve şişmanlık Avrupalıların en büyük sorunları olurken, Türkiye en az alkol tüketen ülkeler arasında.

2 ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede ABD'yi korkutan Florence kasırgası için tahliye emri verilenlerin sayısı 1,7 milyonu aştı. Acil Durum Yönetimi, söz konusu kasırga için Mike Tyson benzetmesi yaptı.

3 Erdoğan'dan döviz kararı Başkan Erdoğan'ın kararıyla, dövizle yapılmış sözleşmelerin 1 ay içinde TL'ye dönüştürüleceği açıklandı.

4 Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu Reza Zarrab'ın New York'ta birlikte suşi yerken görüntülendiği kadının Ebru Gündeş'in eski arkadaşı olduğu öğrenildi.

5 13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı Ordu'da gasp iddiasıyla yakalanıp tutuklanan ve 13 kişinin şüpheli ölümüyle bağlantısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Çayıroğlu'nun yazdığı mektup, yeni delileri gün yüzüne çıkardı.

6 Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi Sınır dışı edilecek göçmenlere emniyet ekipleri refakat etti. Kontrolden çıkan otobüs devrildi ve kazada 17 polis yaralandı.