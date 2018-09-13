HDP'nin yerel seçim planı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin desteğini alarak Meclis'e girdi.
ÖRGÜT PARTİSİYLE İTTİFAK
Sandıkta kurulan bu ittifakın yerel seçimlerde de devam etmesini isteyen Kandil'in partisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istediği izni aldı.
CHP Lideri, il başkanlarına terör örgütünün siyasi kanadıyla ittifaka kapı açtı.
BATI'DA HDP CHP'YE
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasıyla HDP'de hesaplamalar başladı.
Büyükşehirlerde kilit konumda olduğuna inanan HDP, büyükşehirlerde CHP'ye destek vermeye yeşil ışık yaktı.
DOĞU'DA CHP HDP'YE
Batı'da CHP'yi destekleyecek olan HDP'nin Doğu'daki planları başka.
Özellikle kayyum atanan bölgelerde CHP'nin desteğini isteyecek olan HDP, belediyeleri geri alabilmenin planlarını yapıyor.
ANKETLER, ANALİZLER...
Yerel seçimle ilgili CHP'de de hazırlıklar hızlandı.
Olası AK Parti ile MHP ittifakına karşı kendisini hazırlayan CHP, anketler yaptırarak nerede HDP'den destek alacağının analizlerini yapıyor.