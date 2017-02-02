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Heathrow havalimanına yeni pist yapılıyor

Hızlı kontrol sistemleriyle övünen, yeni havalimanı ya da piste ihtaç duymadığını söyleyen İngilizler Heathrow’u genişletme kararı aldı.

02.02.2017 - 17:48
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Heathrow havalimanına yeni pist yapılıyor

İstanbul'a Avrupa'nın en büyük havalimanı inşa edilirken dünyanın en büyük hava meydanlarından Londra'daki Heathrow’un kapasitesinin artırılması için çalışma başlatıldı.

İngiltere açısından son derece kritik bir öneme ve sadece iki piste sahip bu havalimanına 3. pistin inşa edilmesi kararlaştırıldı.

Heathrow havalimanına yeni pist yapılıyor

HEATROW DAKİKASIYLA ÖVÜNÜYORLARDI

Heathrow’a 3. bir pistin inşa edilmesi oldukça şaşırtıcı. Çünkü, Londra'daki havalimanında iniş ve kalkışın hızıyla övünülür. Hatta bu hıza 'Heatrow dakikası' denir.

Dünyanın diğer havalimanlarında iniş-kalkış süreleri 2 dakikayken, bu süre Heathrow’da 45 saniyeye kadar iniyor. Hava kontrolörleri, uçaklara art arda iniş-kalkış izni veriyor.

Heathrow havalimanına yeni pist yapılıyor

YENİ PİSTE KARŞI PROTESTOLAR

Öte yandan Heathrow’un çevresinde yaşayan Londralılar 3. piste karşı. Yerleşim yerlerinin huzurunun kaçacağını düşünen bölge sakinleri inşaat çalışmalarını protesto ediyor.

Heathrow havalimanına yeni pist yapılıyor

Heathrow havalimanına yeni pist yapılıyor

Londra'da Heathrow’un yanı sıra Gatwick, Stansted, Luton ve London City havalimanları da ulusal ve uluslararası uçuşları kabul ediyor.

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