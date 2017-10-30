taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.760
USD
3,7718
EURO
4,3903
ALTIN
154,24
PETR
60,5400

Heathrow havalimanında güvenlik skandalı

İngiltere’nin en büyük havalimanı Heathrow’un güvenlik sistemine ve prosedürlerine ait gizli belgeler sokakta bir kişi tarafından bulundu.

30.10.2017 - 13:35
  1. Haberler
  2. Dünya
Heathrow havalimanında güvenlik skandalı

İngiltere bu iddia ile çalkalanıyor. Sunday Mirror gazetesinde yer alan habere göre Londra'nın batısında yer alan Quuen's Park semtinde bir kişi kaldırımda bulduğu USB diski evde inceledi. İncelediği o diksin içerisinden inanılmaz belgelerle karşılaştı. Heathrow havalimanının güvenlik sistemi ve prosedürlerinin yer aldığı bellek içinde "Çok gizli" (Top secret) ibaresinin yer aldığı belgeler ortaya çıktı.

Heathrow havalimanında güvenlik skandalı

ÇOK GİZLİ 'SKANDAL'

Heathrow Havalimanının güvenlik sistemlerine ve prosedürlerine ilişkin detaylı bilgiler tam 76 klasörde video ve belgelerin "saklı" olduğu belirtildi.

Habere göre diskte yer alan bilgiler arasında Kraliçe 2. Elizabeth ve üst düzey hükümet yetkilileri için havalimanında alınan güvenlik önlemleri, sivil polislerin kullandıkları dahil olmak üzere yasak bölgelere girişte gerekli kimlik tipleri, terör saldırılarına karşı düzenlenmiş devriye ve nöbet çizelgeleri, güvenlik kameralarının konumları, tehlike anında kullanılan gizli tünel ve geçitlerin haritaları ile radar sisteminin teknik özelliklerinin de bulunduğu belirtildi.

Heathrow havalimanında güvenlik skandalı

USB'NİN ESRARI HENÜZ ÇÖZÜLEMEDİ

Bütün bu bilgilerin diske kim tarafından, hangi amaçla kaydedildiği ve havalimanının dışına nasıl çıkarıldığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, gazete yetkililerinin diski Heathrow güvenlik birimlerine ulaştırmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Heathrow havalimanında güvenlik skandalı

Havalimanından yapılan yazılı açıklamada, güvenliğin birinci öncelikleri olduğu belirtilerek, “İngiltere ve Heathrow dünyada hava güvenliğine ilişkin en güçlü tedbirlerin yürürlükte olduğu yerlerin başında geliyor. Gelişen tehditlere karşı teyakkuz halindeyiz ve prosedürlerimizi günlük olarak güncelliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
2016 yılında karbondioksit oranı rekor seviyedeydi
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında karbondioksit oranı en üst seviyelere çıktı.
Bağdat'tan Peşmerge'ye 2003 sınırı talebi
Bağdat yönetimi IKBY'nin 2003 yılında bulunduğu sınırlara geri dönmesini talep ediyor.
İspanya Katalonya kurumlarına kayyum atayacak
İspanya hükümeti, Katalan kamu kuruluşlarının idaresini devralmak için hazırlıklara başladı. Katalanlar ise 'Kayyumu tanımayız' diyor.
İran, Kuzey Irak'a sınır kapılarını açacağını açıkladı
İran'dan Irak'a ilişkin sınır açıklaması geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dursun Özbek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigara sözü

Dursun Özbek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigara sözü

112
DEAŞ militanlarının hedefi ortaya çıktı

DEAŞ militanlarının hedefi ortaya çıktı

180
Hazar Ergüçlü'ye PKK sorgusu

Hazar Ergüçlü'ye PKK sorgusu

107
Nevşin Mengü BirGün'de yazacak

Nevşin Mengü BirGün'de yazacak

105
İbadi sınır kapılarının kontrolü sağlanmalı

İbadi sınır kapılarının kontrolü sağlanmalı

24
Erdoğan-Aziz Yıldırım görüşmesi

Erdoğan-Aziz Yıldırım görüşmesi

63
ABD Suudilere yaranmaya çalışıyor

ABD Suudilere yaranmaya çalışıyor

151
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM