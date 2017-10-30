Heathrow havalimanında güvenlik skandalı

İngiltere bu iddia ile çalkalanıyor. Sunday Mirror gazetesinde yer alan habere göre Londra'nın batısında yer alan Quuen's Park semtinde bir kişi kaldırımda bulduğu USB diski evde inceledi. İncelediği o diksin içerisinden inanılmaz belgelerle karşılaştı. Heathrow havalimanının güvenlik sistemi ve prosedürlerinin yer aldığı bellek içinde "Çok gizli" (Top secret) ibaresinin yer aldığı belgeler ortaya çıktı.

ÇOK GİZLİ 'SKANDAL'

Heathrow Havalimanının güvenlik sistemlerine ve prosedürlerine ilişkin detaylı bilgiler tam 76 klasörde video ve belgelerin "saklı" olduğu belirtildi.

Habere göre diskte yer alan bilgiler arasında Kraliçe 2. Elizabeth ve üst düzey hükümet yetkilileri için havalimanında alınan güvenlik önlemleri, sivil polislerin kullandıkları dahil olmak üzere yasak bölgelere girişte gerekli kimlik tipleri, terör saldırılarına karşı düzenlenmiş devriye ve nöbet çizelgeleri, güvenlik kameralarının konumları, tehlike anında kullanılan gizli tünel ve geçitlerin haritaları ile radar sisteminin teknik özelliklerinin de bulunduğu belirtildi.

USB'NİN ESRARI HENÜZ ÇÖZÜLEMEDİ

Bütün bu bilgilerin diske kim tarafından, hangi amaçla kaydedildiği ve havalimanının dışına nasıl çıkarıldığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, gazete yetkililerinin diski Heathrow güvenlik birimlerine ulaştırmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Havalimanından yapılan yazılı açıklamada, güvenliğin birinci öncelikleri olduğu belirtilerek, “İngiltere ve Heathrow dünyada hava güvenliğine ilişkin en güçlü tedbirlerin yürürlükte olduğu yerlerin başında geliyor. Gelişen tehditlere karşı teyakkuz halindeyiz ve prosedürlerimizi günlük olarak güncelliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.