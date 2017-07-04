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Heathrow Havalimanı'nda yangın paniği

İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan Heathrow Havalimanı'nda yangın alarmı verildi.

04.07.2017 - 15:41
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Heathrow Havalimanı'nın 3 numaralı terminalinde yangın alarmı sonucu büyük panik yaşandı. Terminaldekiler başka bir alana yönlendirildi.

Heathrow Havalimanı'nda yangın paniği

YANGIN YOK AMA YANGIN ALARMI VERİLDİ

Yetkililerden yapılan açıklamada, "T3'te yangın alarmı verilmesine rağmen yangın meydana gelmedi." dendi.

"ÇOK FAZLA KARIŞIKLIK VAR"

Ben Smith, "Londra Heathrow Terminali boşaltıldı. Yangın alarmı verildi. Çok fazla karışıklık var." dedi.

Heathrow Havalimanı'nda yangın paniği

TERMİNAL 3'TE UÇUŞLAR ERTELENDİ

Terminaldeki uçuşlar bu durumdan dolayı ertelendi. Diğer terminaldeki uçuşlar ise sıkıntısız bir şekilde devam ediyor.

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