Heathrow Havalimanı'nda yangın paniği

Heathrow Havalimanı'nın 3 numaralı terminalinde yangın alarmı sonucu büyük panik yaşandı. Terminaldekiler başka bir alana yönlendirildi.

YANGIN YOK AMA YANGIN ALARMI VERİLDİ

Yetkililerden yapılan açıklamada, "T3'te yangın alarmı verilmesine rağmen yangın meydana gelmedi." dendi.

"ÇOK FAZLA KARIŞIKLIK VAR"

Ben Smith, "Londra Heathrow Terminali boşaltıldı. Yangın alarmı verildi. Çok fazla karışıklık var." dedi.

TERMİNAL 3'TE UÇUŞLAR ERTELENDİ

Terminaldeki uçuşlar bu durumdan dolayı ertelendi. Diğer terminaldeki uçuşlar ise sıkıntısız bir şekilde devam ediyor.