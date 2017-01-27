Bakan Arslan: Hedef 2020'de 5G'ye geçmek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 5G teknolojisini dünyayla eş zamanlı uygulamayı hedeflediklerini belirterek, "2020'de 5G teknolojisini Türkiye'ye getirmiş olmamız, nesnelerin internetini ve onun kalkınmaya getireceği katkıyı kaçırmamamız lazım." dedi.

75 MİLYON ABONE VAR

Arslan, yaptığı açıklamada, şu an yaklaşık 75 milyon mobil abone bulunduğunu ve 51 milyonun üzerindeki 4,5G abonesinin 19 milyonunun aktif kullanıcı olduğunu söyledi. Ahmet Arslan, 1 Nisan 2016'da hayata geçen 4,5G teknolojisinden hemen sonra 5G ile ilgili çalışmalara başladıklarını ifade ederek, dünya ülkelerinin peşinden gitmeyi değil, 5G teknolojisini dünyayla eş zamanlı uygulamayı, gerektiğinde yurt dışına ihraç edecek hale gelebilmeyi hedeflediklerini belirtti.

"HÜKÜMET SAHİPLENDİ"

5G teknolojisinin uygulamaya girmesiyle endüstri uygulamalarının daha da gelişeceğini ve çalışmaları yürütülen akıllı ulaşım sistemleri için de uygun bir altyapı kurulacağını vurgulayan Arslan, bu nedenle 5G konusunun hükümet tarafından en üst düzeyde sahiplenildiğini dile getirdi.

"İHRAÇ EDECEK HALE GELECEĞİZ"

Bakan Arslan, 5G teknolojisi kapsamında Japonya ile de iş birliği içinde olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sayın Başbakan'ımızın öngörüsü sayesinde kurduğumuz iş birlikleriyle bugün dünya ile 5G teknolojisini kullanabilecek ve gerektiğinde bunu ihraç edecek hale geleceğiz. 40 milyar cihazın nesnelerin internetini kullanarak akıllı şekilde birbiriyle bağlanacağından bahsediyoruz. O yüzden 2020'de 5G teknolojisini Türkiye'ye getirmiş olmamız, nesnelerin internetini ve onun kalkınmaya getireceği katkıyı kaçırmamamız lazım. Kamu kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerin güzel bir iş birliği var. Çok da olumlu gelişmeler var. 2020'de 5G'yi dünyayla eş zamanlı uygulayabileceğiz."