ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'nde oldukça sert mesajlar vererek ülkesinin birlikten ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

Avrupa Birliği'ne karşı da oldukça sert ifadeler kullanan Trump, birliği düşman olarak nitelendiriyor.

HELSİNKİ'DE BULUŞTULAR

Donald Trump'ın NATO ve AB'yle arasında sert rüzgarlar eserken, Helsinki'de tarihi bir zirve gerçekleştirildi.

Putin'le Trump'ın Helsinki'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki bire bir görüşmesi beklenenden yaklaşık 1 saat geç başladı. İki lider görüşmeden önce basına kısa birer açıklama yapıp kameralar önünde el sıkıştı. Trump "Dünyanın gözü burada. Karşılıklı görüşmemize başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Helsinki'de Putin-Trump görüşmesi VİDEO

GERGİN ZİRVE

Putin ile Donald Trump arasında gerçekleşene zirvede iki lider de birbiriyle tokalaştı ancak Devlet Başkanlarının beden dilleri zirvenin ne kadar gergin geçeceğine dair gösterge oldu.

ANLAŞMAK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Trump "İlişkilerimizi konuşmanın zamanı. Rusya ile anlaşmak kötü bir şey değil." dedi.