Herakles Lahdi Eylül'de Türkiye'de

Cenevre Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde düzenlenen Herakles Lahdinin ziyarete açılış töreni Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, UNESCO Genel Direktörü İrina Bokova, Cenevre Kantonu Ekonomi ve Güvenlikten Sorumlu Bakanı Pierre Maudet katılımıyla gerçekleştirildi.

HERAKLES LAHDİ İÇİN MUTLU SON

Bakan Avcı, törende yaptığı konuşmada Herakles lahdinin Türkiye'ye iade sürecinin uzun yıllardır verdikleri uluslararası mücadelenin yeni bir safhasını oluşturduğunu, bu başarının hem eserlerin götürüldüğü pazar ülkelerin resmî makamları ve yatırımcıları için hem de kaynak ülkeler için cesaretlendirici bir örnek olduğunu söyledi.

"TARİHİ ESERİN KÜLTÜREL BAĞLAMINDAN KOPARILMASI..."

Bir tarihî eserin coğrafî, kültürel ve sanatsal bağlamından koparılmasının aslında bir ülkenin kültürünün değil, bütün bir dünya medeniyetinin bütünlüğünün tahrip edilmesi anlamına geldiğine dikkat çeken Avcı, "Ülkelerin ve onlara en çok ihtiyaç duyan yeni kuşakların kendi kültürlerine ulaşmalarını engelleyen yasadışı kültür varlığı hareketliliği sorununun yakın, orta ve uzun vadede çözülebilecek boyutları vardır. Konuyla bağlantılı her kurum ve kişinin bu konudaki hassasiyetini koruması gerekiyor. Bu kapsamda, öncelikle, UNESCO 1970 Sözleşmesini ve bu sözleşme çerçevesinde yapılan çalışmaları Türkiye olarak ısrarla desteklediğimizi, bu yasal organizasyonların iyi işlemesini sağlayacak araçlarımızı güçlendirmek için bütün işbirliği imkânlarını da değerlendirmeye kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.

TÜRKİYE'DEN YASADIŞI ÇIKARILMIŞ KÜLTÜR VARLIKLARIN İADESİ

Bakan Avcı, Türkiye'nin Alt Komite üyeliği ve raportörlüğü esnasında konuyu çok daha yakından takip etme ve katkı sağlamaya gayret edeceğini ifade etti.

Avcı, Türkiye'den yasadışı olarak çıkarılmış bütün kültür varlıklarının iadesi için çalışmaya ve gerekli girişimleri yapmaya devam edeceklerini de belirtti.

"ÇALIŞMALARDA ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ HALİNDEYİZ"

Suriye ve Irak gibi çatışma alanlarında kültür varlıklarının korunması konusuna da değinen Avcı, "Arkeolojik yerleşimler, Halep gibi yaşayan şehirlerin tahribatı yanında taşınır objelerin kaçakçılığının önlenmesi de Bakanlığımız öncelikleri arasındadır. Bu çalışmayı da Birleşmiş Milletler, UNESCO, Interpol, ICOM gibi uluslararası kuruluşlar ile işbirliği hâlinde yürütmekteyiz. Ülkemiz içinde de Polis, Jandarma ve Gümrük teşkilatı ile koordinasyonu gözeterek çalışıyoruz." seklinde konuştu.

HERAKLES LAHDİ EYLÜL AYINDA ANTALYA'DA

Herakles Lahdi 3 ay boyunca Cenevre'de sergilendikten sonra sonunda da Eylül ayında Antalya’ya getirilecek.

Bakan Avcı, sergi açılışı öncesi UNESCO Genel Direktörü İrina Bokova ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, tarihi eser kaçakçılığı konusu üzerinde durulurken, Bakan Avcı, ülkesinin bu alanda yaptığı çalışmaları Bokova'ya anlattı.

HERAKLES LAHDİ

Lahit yaklaşık 235 cm boyunda ve 112 cm genişliğinde ve 3 ton ağırlığında. Arkeoloji literatüründe “Torre Nove” olarak adlandırılan tipte “Küçük Asya Lahit” grubuna giren Herakles Lahdinin, Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde yer alan Perge antik kenti nekropolünde geçmiş yıllarda meydana gelen kaçak kazılarla bulunduğu ve yurt dışına kaçırıldığına ilişkin önemli delillere ulaşıldı. Lahit üzerinde Heraklesin 12 işi tasvir ediliyor.