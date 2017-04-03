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Heredot Cevdet yargının tarafsızlığını anlatıyor

Heredot Cevdet, referanduma ilişkin akla takılan soruları yanıtlamaya devam ediyor. Şimdi ise ele aldığı konu; yargının tarafsızlığı.

03.04.2017 - 10:59
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Heredot Cevdet yargının tarafsızlığını anlatıyor

Kendine has üslubuyla merak edilen konuları eğlenceli ve öğretici bir dille anlatan Heredot Cevdet bu defa 16 Nisan Referandumu'nu ele aldı.

YARGI NEDEN TARAFSIZ OLMALI?

Heredot Cevdet, gönüllülerin 10 bölüm olarak çektikleri projede şimdi de yeni anayasada; "Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır." olarak değiştirilen maddeyi açıkladı.

REFERANDUMU ANLATIYOR

Aktarmak istediği konuları dost sohbeti sıcaklığında anlatan karakter, ilerleyen bölümlerde de; "Tek adamlık-diktatörlük mü geliyor? Neden 600 milletvekili? Seçimlerin 5 yılda bir yapılmasının faydası ne? Yönetimin tek elde toplanması iyi bir şey mi?Askeri mahkemeler neden kaldırılıyor? Partili cumhurbaşkanı tarafsız olur mu?Devletin bütçesini kim yapacak? Rejim mi değişiyor, ne oluyor?" konularına değinecek.

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