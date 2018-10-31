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Heykel medyasının mescit rahatsızlığı

Müslüman ülkede, havaalanına yapılan mescitler bazı medya kuruluşlarını rahatsız edebiliyor.

Haber Merkezi | 31.10.2018 - 12:02..
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Heykel medyasının mescit rahatsızlığı

Türkiye'nin mega projesi olan İstanbul Havalimanı, hizmete açıldı.

İlk uçuşun şanslı yolcuları, Türk Hava Yolları'nın en büyük uçağıyla birlikte İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti.

Türkiye gurur dolu günler yaşarken, muhalif medyanın gündemi başka.

Atatürk Havalimanı'ndaki mescitlerde görev yapan imamlar, İstanbul Havalimanı'nda görevlendirilecek.

YENİ HAVALİMANINDA 33 MESCİT

Mega havalimanında bulunan 33 mescitte görev yapacak din insanları, muhalif medyanın tepkisini çekti.

Cumhuriyet Gazetesi, söz konusu haberi "Diyanet yeni havalimanından da eksik kalmadı" diye duyurdu.

 

Heykel medyasının mescit rahatsızlığı

Heykel medyasının mescit rahatsızlığı

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