taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.162
USD
3,6205
EURO
4,1129
ALTIN
142,47
PETR
48,4000

Hindistan Başbakanı İsrail'de

İlk kez gerçekleşen ziyaretle ilgili açıklama yapan Netanyahu, birçok alanda işbirliği vurgusu yaptı.

06.07.2017 - 13:38
  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, üç gün sürecek resmi ziyaret kapsamında gittiği İsrail’in Ben Gurion Havalimanında törenle karşılandı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’nda düzenlenen karşılama töreninde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli bakanlar hazır bulundu. Törende iki ülkenin milli marşları çalındı.

TARİHTE BİR İLK

Havalimanında kurulan platformda bir konuşma yapan Netanyahu, Hint mevkidaşına hitaben, “Biz bu ziyareti uzun yıllardan beridir bekliyorduk. Bu tarihi bir ziyarettir. İlk defa Hint bir başbakan İsrail’i ziyaret ediyor.” dedi.

Netanyahu, İsrail-Hindistan dostluğuna vurgu yaparak, “Biz Hindistan’ı seviyoruz, kültürünüzü, demokrasinizi ve ilerlemeye yönelik kararlılığınızı takdir ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı İsrail'de

TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİ

“Dostum” diye hitap ettiği Netanyahu ile birçok konuyu ele alacaklarını belirten Modi, “Toplumlarımızı terör gibi tehditlere karşı korumak üzere işbirliği yapıyoruz. Bu ziyaretim İsrail ile ortaklığımızın başlangıcı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı İsrail'de

İlginizi Çekebilir
Trump: Kuzey Kore'ye sert bir şekilde cevap vereceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile ilgili açıklamalarda bulundu.
AP'den skandal Türkiye kararı
Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden bir tasarıyı kabul etti.
Prens Charles ve Camilla gösteride gülme krizine girdi
İki genç kızın törende çıkardığı sesleri tuhaf bulan ikili gülmekten kendini alamadı.
Atina'da müzelerdeki güvenlik görevlileri grevde
Grev nedeniyle turistler, müze ve tarihi alanların girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

167
Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

46
Almanya'da G20 öncesi protestolar sürüyor

Almanya'da G20 öncesi protestolar sürüyor

107
Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

549
Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

468
Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

Mısır'da Uygur Türklerine gözaltılar

158
Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ın toz kadar değeri yok

Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ın toz kadar değeri yok

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM