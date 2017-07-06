Hindistan Başbakanı İsrail'de

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, üç gün sürecek resmi ziyaret kapsamında gittiği İsrail’in Ben Gurion Havalimanında törenle karşılandı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’nda düzenlenen karşılama töreninde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli bakanlar hazır bulundu. Törende iki ülkenin milli marşları çalındı.

TARİHTE BİR İLK

Havalimanında kurulan platformda bir konuşma yapan Netanyahu, Hint mevkidaşına hitaben, “Biz bu ziyareti uzun yıllardan beridir bekliyorduk. Bu tarihi bir ziyarettir. İlk defa Hint bir başbakan İsrail’i ziyaret ediyor.” dedi.

Netanyahu, İsrail-Hindistan dostluğuna vurgu yaparak, “Biz Hindistan’ı seviyoruz, kültürünüzü, demokrasinizi ve ilerlemeye yönelik kararlılığınızı takdir ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİ

“Dostum” diye hitap ettiği Netanyahu ile birçok konuyu ele alacaklarını belirten Modi, “Toplumlarımızı terör gibi tehditlere karşı korumak üzere işbirliği yapıyoruz. Bu ziyaretim İsrail ile ortaklığımızın başlangıcı olacaktır.” ifadelerini kullandı.