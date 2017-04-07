Hindistan Ruslara 5 yıllık vize verecek

Hindistan’ın Rusya Büyükelçisi Pankac Saran, Rus vatandaşlarına 5 yıllık Hindistan vizesinin verileceğini söyledi.

ÇOK GİRİŞLİ 5 YILLIK VİZE

Saran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bir yıl önce vize rejimini hafifletme yönünde çalışmalara başladık. Birkaç gün önce vize rejimini daha da kolaylaştırdık, bunun sayesinde Hindistan vizesi için hem turizm, hem iş amacıyla başvuran Rusya vatandaşlarına süresi 5 yıla kadar varan çok girişli vize verilecek.” dedi.

VİZE MUAFİYETİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Saran, vize muafiyeti konusuna ise hazır olmadıklarını ancak bu yönde çalışmalarda bulunduklarını belirtti.