taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.575
USD
3,7230
EURO
3,9608
ALTIN
151,34
PETR
55,5000

Hindistan Ruslara 5 yıllık vize verecek

Rusya ile ilişkilerini geliştirmeye çalışan Hindistan, ülkeye girmek isteyen Rus vatandaşlarına kolaylık sağlıyor.

07.04.2017 - 11:19
  1. Haberler
  2. Dünya

hint

Hindistan’ın Rusya Büyükelçisi Pankac Saran, Rus vatandaşlarına 5 yıllık Hindistan vizesinin verileceğini söyledi.

ÇOK GİRİŞLİ 5 YILLIK VİZE

Saran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bir yıl önce vize rejimini hafifletme yönünde çalışmalara başladık. Birkaç gün önce vize rejimini daha da kolaylaştırdık, bunun sayesinde Hindistan vizesi için hem turizm, hem iş amacıyla başvuran Rusya vatandaşlarına süresi 5 yıla kadar varan çok girişli vize verilecek.” dedi.

VİZE MUAFİYETİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Saran, vize muafiyeti konusuna ise hazır olmadıklarını ancak bu yönde çalışmalarda bulunduklarını belirtti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

277
Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

165
ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

138
Donald Trump'tan Suriye açıklaması

Donald Trump'tan Suriye açıklaması

282
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunuyla çekilen fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunuyla çekilen fotoğrafı

206
Rusya'dan ABD'nin harekatına ilişkin açıklama

Rusya'dan ABD'nin harekatına ilişkin açıklama

145
CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

243
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM