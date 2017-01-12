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Hindistan'da avlanmış binlerce kaplumbağa kurtarıldı

Hindistan'da yasa dışı avlanan 6 binden fazla kaplumbağa ele geçirildi.

AA | 12.01.2017 - 02:49
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Yerel basında yer alan haberlerde, polisin yurt dışına kaçırılmak üzere yasa dışı yollarla avlanan flapshell türü canlı kaplumbağalara el koyduğu belirtildi.

Kaplumbağaların, Uttar Pradeş eyaletindeki Amethi yakınlarında çuvallara doldurulmuş halde bulunduğu, toplam 4 ton ağırlığında olduğu kaydedildi.

Bu arada eyaletin Özel Görev Kuvveti Başkanı Arvind Chaturvedi, yaptığı açıklamada, kaçakçılık ağının elebaşının da yakaladığını söyledi.

Hindistan'da avlanmış binlerce kaplumbağa kurtarıldı

Chaturvedi, "Vahşi hayat yetkilileri, bunun hem sayı hem de ağırlık bakımından ülkenin vahşi yaşam tarihinde ele geçirilen en yüksek miktarı olduğunu onayladı." dedi.

Flapshell kaplumbağaları genellikle etinin ve kabuklarının değerli olduğu Güneydoğu Asya'ya yasa dışı yollarla götürülerek satılıyor.

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