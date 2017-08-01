Hindistan'da bir bebek hamile doğdu

Hindistan’ın Mumbra şehrindeki Bilal Hastanesi’nde görev yapan Dr. Bhavna Thorat, 19 yaşındaki bir anne adayının rutin muayenesi sırasında bir anormallik olduğunu fark etti.

BEBEK AMELİYAT EDİLDİ

Fetüsün kollarını, bacaklarını ve içinde beyin olan küçük kafasını görebildiğini belirten Dr. Thorat, bu ikiz kardeşin kafatasının gelişmediğini de açıkladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Başarılı geçen operasyon sonrasında 7 santimetre uzunluğunda ve 150 gram ağırlığında olan fetüs, yeni doğmuş bebeğin karnından çıkarıldı. Annenin ve henüz adı konmayan yeni doğmuş bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ENDER GÖRÜLEN İKİZ HAMİLELİK VAKASI

Doktorlar, yarı gelişmiş ikiz kardeşini karnında taşıyarak doğan bebeğin ‘foetus in fetu’ olarak adlandırılan bir ikiz hamilelik vakası olduğunu düşünüyor. Çok ender görülen, gelişmemiş ceninin ikiz kardeşinin karnında bulunduğu foetus in fetu vakasının 5 milyon doğumda 1 kez gerçekleştiği ve tarihte sadece 200 vakanın kaydedildiği belirtiliyor.