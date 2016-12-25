Hindistan'da dev heykel tartışma yarattı

192 metreyi aşması planlanan, bittiğinde dünyanın en uzun heykeli ünvanını alacak olan heykel, 17. yüzyılda yaşamış Hindu kral Chhatrapati Shivaji için dikiliyor.

MÜSLÜMANLARA KARŞI SAVAŞTI

Müslüman Babür İmparatorluğu'na karşı savaşan Shivajinin heykeli, ABD'deki Özgürlük Anıtı'nın iki katı büyüklükte, Rio'daki Kurtarıcı İsa heykelinden ise 5 kat uzun olacak.

Heykel, Mumbai'nin (Bombay) batı sahilindeki bir adaya dikilecek ve Çin'in Henan vilayetinde dikilen devasa Buddha heykelini de gölgede bırakacak.

Ülkesinin büyük bir kesimi yoksullukla mücadele eden Başbakan Modi, 2019'da tamamlanacak heykelin temel atma töreninde şöyle konuştu: "Mücadelenin ortasındayken bile devleti en iyi şekilde yöneten Shivaji Maharaj, bizim için yol göstericidir. Karakterinin pek çok yönü bize ilham veriyor."

HİNTLİLER YATIRIM İSTİYOR

Projeye yönelik tepkilerini dile getiren Hintliler, bütçenin eğitim ve altyapıya harcanması gerektiği görüşünde. İmza kampanyalarının düzenlendiği internet sitesi change.org'da konuya ilişkin cumartesi günü itibarıyla 27 bin kişi oy kullandı.

530 MİLYON DOLARLIK HEYKEL

17. yüzyılda yaşamış Hindu kral Chhatrapati Shivaji için yapılan heykelin maliyeti 530 milyon dolar olarak belirlendi.

Hindu kültürünü yeniden güçlendirme politikası izleyen Modi'nin en sık kullandığı sembollerden olan Shivaji'nin ismi, hâlihazırda kentin tren istasyonu ve havalimanına da verilmiş durumda.

Modi, iki yıl önce de Hindistan'ın bağımsızlık kahramanlarından Sardar Vallabbhai Patel için Gujarat eyaletinde 368 milyon dolara mâl olan ve 182 metre boyunda bir heykelin dikilmesi kararıyla protesto edilmişti.