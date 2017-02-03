taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.394
USD
3,7393
EURO
4,0235
ALTIN
146,04
PETR
56,7300

Hindistan'da hükümet binaları yakıldı

Hindistan'da bir mahkeme kararını protesto eden yüzlerce gösterici hükümet binalarını ateşe verdi.

03.02.2017 - 03:14
  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan'da hükümet binaları yakıldı

Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, yerel seçimlerde kadınlara yüzde 33 kota verilmesine tepki gösteren protestocuların, Nagaland eyaletinin başkenti Kohima'da düzenlediği gösteride bir çok hükümet binasını yaktıktan sonra eyalet hükümeti ofislerinin yer aldığı binaya doğru yürüyüşe geçtiği bildirildi.

Polis ve paramiliter güçlerin, Kohima'daki devlet mülkiyetini korumak için bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

DÜN SEÇİMLER ERTELENMİŞTİ

Göstericiler, kadınlara seçilme hakkı tanıyan mahkeme kararının, hukuku ve kadınların siyasete katılımını kısıtlayan geleneği ihlal ettiğini söyledi. Dün yapılması planlanan seçimler ertelenmişti.

Polisin, hafta başında, Nagaland eyaletinin Dimapur şehrindeki göstericilere ateş açması sonucu 2 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup

Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup

33
Afrika Kupası'nda Aboubakar'lı Kamerun finalde

Afrika Kupası'nda Aboubakar'lı Kamerun finalde

0
EGM'den 81 ilde eş zamanlı operasyon

EGM'den 81 ilde eş zamanlı operasyon

9
Die Zeit Türk-Alman ilişkilerini evliliğe benzetti

Die Zeit Türk-Alman ilişkilerini evliliğe benzetti

0
Arap Dörtlüsü'nden İran'a uyarı

Arap Dörtlüsü'nden İran'a uyarı

0
Samsun'da 1.5 metre karda hasta kurtarma seferberliği

Samsun'da 1.5 metre karda hasta kurtarma seferberliği

0
Manisa’da 4 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Manisa’da 4 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM