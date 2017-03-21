Hindistan'da iki nehir insan sayılacak

Hindistan'da yüksek mahkeme, Hint halkı tarafından kutsal sayılan Ganj ve Yamuna nehirlerinin hukuki olarak "gerçek kişi" statüsünde değerlendirilmesine karar verdi.

İKİ NEHRE YAŞAYAN GERÇEK KİŞİ STATÜSÜ VERİLDİ

BBC'de yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand eyaleti yüksek mahkemesi, Ganj ve Yamuna nehirlerine, "yaşayan gerçek kişi" statüsü verilmesi ve haklarının "yasal vasi" sıfatıyla eyalet yetkilileri tarafından korunması yönünde karar aldı.

GANJ VE YAMUNA NEHİRLERİ HİNT KÜLTÜRÜNDE KUTSAL

Ganj ve Yamuna nehirleri Hint kültüründe kutsal kabul ediliyor. Halkın büyük bölümü onları tanrıça olarak görüyor. Ancak ülkenin büyük yerleşim merkezlerini kat eden akarsular sanayileşme ve kentleşmenin beraberinde getirdiği kirlilik tehdidiyle karşı karşıya. Yeni statünün nehirlerin muhafazasına ve kirlilikten korunmasına yardımcı olması bekleniyor.