Hindistan'da kripto para için zorunlu gelir vergisi

Hindistan hükümetinin Hint ticaret merkezleri üzerinde yürüttüğü operasyonlar ışığında, Hintli kripto para yatırımcılarının çoğunun vergi kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktıktan sonra Hindistan Gelir Vergisi Dairesi, vergi kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 100 bin yatırımcıya gelir vergisi ödeme zorunluluğu getirdiğini duyurdu.

KAZANÇ ÜZERİNDEN VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Hindistan’ın başkenti Delhi’de Hindistan Ticaret ve Sanayi Odalar Birliği (ASSOCHAM) etkinliğinde konuşan Hindistan Doğrudan Vergiler Merkezi Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Sushil Chanda, konuyla ilgili, “Kripto para birimlerine yatırım yapan, fakat gelir beyanında bulunmayan ve elde edilen kazanç üzerinden vergi ödemeyen kişilere, kripto para birimlerinin vergilendirilebilir olması sebebiyle vergi ödeme zorunluluğu getiriyoruz” dedi.

"YATIRIMLARIN NETLİĞİ YOK"

Chanda ayrıca hükümetin ülke genelinde gerçekleşen vergi kaçakçılığının ölçeğini belirlemek adına çeşitli operasyonlar yürüttüğünü belirtirken, “Ülke genelinde binlerce kişinin gerçekleştirdiği yatırımların hiçbir netliği olmadığını ve bu yatırımları açıkça beyan etmediklerini öğrendik. Bu sebeple ülke genelindeki Gelir Vergisi Otoriteleri, kripto para yatırımları için gelir vergisi zorunluluğu getiriyor” dedi.