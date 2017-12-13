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Hindistan'da leopar kurtarma operasyonu

Hindistan'da bir su kuyusuna düşen leopar, kurtarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon ile düştüğü kuyudan çıkartıldı.

Haber Merkezi | 13.12.2017 - 17:21..
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Hindistan'ın Guwahati kentinde leopar kurtarma operasyonu vardı. Bir su kuyusundan gelen sesler üzerine, kuyunun içine düştüğü anlaşılan leopar için kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Hindistan'da leopar kurtarma operasyonu

LEOPAR UYUTULDU

Operasyon için bölgeye gelen uzmanlar önce hayvanın yerini tespit ettiler. Sonrasında hayvanı uyuşturucu iğne ile vuran ekipler, hayvanın etkisiz hale gelmesinin ardından kuyuya merdiven indirdiler, uzmanlardan biri de aşağı inerek hayvanı yukarı çıkartmaya çalıştı.

Hindistan'da leopar kurtarma operasyonu

HALAT İLE YUKARI ÇEKİLDİ

Hayvanın ağırlığını adam tek başına kaldıramadı. Bunun üzerine yukarıdan halat sarkıtıldı. Halata bağlanana hayvan, yukarı çekilirken, içerdeki adam da onun çıkartılması için yardım etti.

Hindistan'da leopar kurtarma operasyonu

Yukarı çıkartılan vahşi leopar, daha sonra kafese yerleştirilirken, tedavi edilmek üzere hayvan kliniğine götürüldü. Klinikteki gördüğü tedavinin ardından doğasına yeniden salındı.

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