Hindistan'da leopar kurtarma operasyonu

Hindistan'ın Guwahati kentinde leopar kurtarma operasyonu vardı. Bir su kuyusundan gelen sesler üzerine, kuyunun içine düştüğü anlaşılan leopar için kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.





LEOPAR UYUTULDU

Operasyon için bölgeye gelen uzmanlar önce hayvanın yerini tespit ettiler. Sonrasında hayvanı uyuşturucu iğne ile vuran ekipler, hayvanın etkisiz hale gelmesinin ardından kuyuya merdiven indirdiler, uzmanlardan biri de aşağı inerek hayvanı yukarı çıkartmaya çalıştı.





HALAT İLE YUKARI ÇEKİLDİ

Hayvanın ağırlığını adam tek başına kaldıramadı. Bunun üzerine yukarıdan halat sarkıtıldı. Halata bağlanana hayvan, yukarı çekilirken, içerdeki adam da onun çıkartılması için yardım etti.





Yukarı çıkartılan vahşi leopar, daha sonra kafese yerleştirilirken, tedavi edilmek üzere hayvan kliniğine götürüldü. Klinikteki gördüğü tedavinin ardından doğasına yeniden salındı.