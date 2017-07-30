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Hindistan'da yıldırım düştü: 11 ölü

Hindistan'da sık sık yaşanan yıldırım düşmesi can almaya devam ediyor.

30.07.2017 - 20:18
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Eyalet hükümeti yetkilisi Rajendra Panda, Orissa'nın farklı bölgelerinde yıldırım isabet etmesi sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ölenlerin çoğunun pirinç tarlalarında çalışanlar olduğunu aktaran Panda, bir kişinin de yağmur sırasında sığındığı ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu öldüğünü belirtti.

YÜZLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Ülkede, haziran ayından beri etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı seller, çöken evler ve yıldırımlar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Gujarat, Rajasthan, Assam, Uttar Pradeş ve diğer eyaletlerde 10 binlerce kişi daha güvenli bölgelere tahliye edildi.

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