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Hindistan'da yıldırım felaketi

Hindistan Bihar'da yıldırım düşmesi sonucu ölenler için devlet tazminat ödeyecek.

10.07.2017 - 17:37
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Eyalet Afet Yönetim Merkezi yetkilisi Anirudh Kumar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir günde Bihar'ın farklı bölgelerinde yıldırım isabet etmesi sonucu 31 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 10 kişinin de yaralandığını söyledi.

ÖLENLER İÇİN TAZMİNAT ÖDENECEK

Eyalet yönetimi, hayatını kaybedenlerin her biri için yakınlarına 6 bin 300 dolar tazminat ödeneceğini açıkladı.

Hindistan'da yıldırım felaketi

HİNDİSTAN'DA DOĞAL AFETLER ETKİLİ OLDU

Öte yandan ülkenin kuzeydoğu eyaleti Assam'da şiddetli yağış nedeniyle binden fazla köyün sular altında kaldığı, yaklaşık 500 bin kişinin sellerden etkilendiği aktarıldı.

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