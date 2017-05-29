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Hindistan'da Zika virüsü tespit edildi

Hindistan'da ilk Zika vakasına kasım ayında rastlandığı, şu ana kadar 3 kişide virüsün tespit edildiği bildirildi.

29.05.2017 - 08:17
  1. Haberler
  2. Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, Hindistan Sağlık Bakanlığı, Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentinde, ilk kez kasım ayında bir kişide, şubat ayında da 2 kişide Zika hastalığını tespit etti.

ZİKA VAKALARI

Vakalardan birinde 64 yaşında bir erkeğin, 2'sinde de 24 ve 34 yaşlarında 2 hamile kadının virüs taşıdığı belirlendi.

Açıklamada, bulguların Zika virüsünün düşük seviyede yayıldığını gösterdiği ifade edilerek, ülkede gelecekte yeni vakalar olabileceğinin öngördüğü kaydedildi.

PANİĞE GEREK YOK

Hindistan hükümeti ise Zika virüsü taşıyan bu kişilerin iyileştiği ve paniğe gerek olmadığı açıklamasında bulundu.

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi Direktörü Dr. Soumya Swaminathan, yerel bir televizyona verdiği demeçte, 3 hastanın da virüsü yerel şekilde kaptığının anlaşıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, tüm eyalet yönetimlerinden hastalığın salgın haline dönüşmesinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

İlk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanan virüs, Mayıs 2015'te Brezilya'da yeniden ortaya çıkmıştı. Zika virüsünün bulaştığı çoğu insan hafif şekilde hasta olurken, virüs hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerde "nörogelişimsel bozukluğu" ifade eden "mikrosefali"ye neden oluyor.

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