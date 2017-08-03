Hıngal nedir

Kafkaslarda Rusya Federasyonu'na bağlı bir cumhuriyet olan Dağistan'da Avarlar, Darginler, Kumuklar, Lezgiler, Çerkezler, Ahbazlar, Nogaylar, Azeriler,m mutfağında yer alan Hıngal, benzer tarzlar ve isimlerle yapılmaktadır.

FARKLI İSİMLER

Örneğin Türkiye'de Hıngal'a Avarca kökeninden dolayı 'kuş kuyruğu' ve 'hinkal' da deniliyor.

Hingel, Hıngel, Hangeli Haluj, Kıbın, Kıpın, Mentaz, Psıhalve, Kurze, Hambal, Kazan Böreği gibi isimleri de taşıyan Hıngal'ın yapılışı da oldukça kolay.

NORMAL MANTIDAN FARKI

Hıngal'ın normal mantıdan farkı iç harcının zenginliğidir.

NASIL YAPILIR

900 gram undan, kulak memesinden biraz daha sert bir hamurla yapılır ve 1 kilogram az yağlı kıyma ile içi hazırlanır.