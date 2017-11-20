Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde çok tartışılan bir olay meydana geldi. Eyaletin temiz su ve çevre kaynaklarından sorumlu bakanı, Bharatiya Janata Partisi üyesi Ram Shinde, tuvaletini yola yaptı.

"DOĞANIN ÇAĞRISINA UYDUM"

Görüntü, bir otobanın kenarında çekildi. Shinde - Barşi-Solapur otoyolunda çekilen videonun ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan bakan kendini savundu.

"Tuvalet bulamadığından ve kendisini iyi hissetmediğinden doğanın çağrısına cevap vermek zorunda kaldığını" söyleyen bakan, ihtiyacını bu şekilde giderdiğini belirtti.

Hint Bakan tuvaletini yola yaptı- VİDEO

TEMİZ SU KAYNAKLARI BAKANINA BÜYÜK TEPKİ

Dünya Tuvalet Günü'nde sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve büyük tepki topladı. Muhalifler, Shinde'nin videosunun, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin "Temiz Hindistan" kampanyasının başarısızlığının göstergesi olduğu eleştirisini getirdi.

Modi, 2014 yılında başlatılan "Temiz Hindistan" kampanyası çerçevesinde ülke çapında milyonlarca tuvalet inşa etme sözü vermişti.



