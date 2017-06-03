Hint istihbaratından Cammu Keşmir'de operasyon

Ülke basınında çıkan haberlere göre, NIA Başkanı Sharad Kumar, istihbarat görevlilerinin Keşmir'de 15, başkent Yeni Delhi'de 7 yere baskın düzenlediğini açıkladı.

Kumar, baskın yapılan yerlerde 200 bin doların üzerinde nakit para bulunduğunu ileri sürdü.

Keşmir'deki direnişçi liderler, NIA'nın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Keşmir Hürriyet Birliği Başkanı Mirvaiz Ömer Faruk, Hint hükümetinin baskınlarla dünyanın dikkatini bölgede süregelen özgürlük mücadelesinden uzaklaştırmayı amaçladığını söyledi.

"Hindistan ordusu ve meclisi bir yandan alenen Keşmirlilerin öldürülmesi çağrısında bulunurken diğer yandan Keşmir'de yavaşça işledikleri soykırımı meşrulaştıracak zemin hazırlıyor." diyen Ömer Faruk, Hürriyet Birliği üyelerinin konut ve iş yerlerine baskın yapıldığını doğruladı.

Diğer yandan Hint İçişleri Bakanı Rajnath Singh, yaptığı basın açıklamada Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'la, Hint askerlerinin Keşmirlileri kalkan olarak kullanması konusunda hemfikir olduğunu ifade etti.

Cammu Keşmir'de geçen temmuzda direniş örgütü Hizbul Mücahidin lideri Burhan Vani'nin öldürülmesinin ardından yoğun protesto gösterileri patlak vermişti. Bölgede 10 aydan uzun süredir devam eden bağımsızlık yanlısı gösteri ve çatışmalarda, yüzlerce direnişçi ve sivil yaşamını yitirdi.

Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir bölge olan Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılından bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgede yaşanan şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi yaşamını yitirdi.